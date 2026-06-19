Um tiroteio no fim da manhã desta sexta-feira(19), na BR-040 em Juiz de Fora, mobilizou a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com informações iniciais repassadas pela EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, o confronto aconteceu por volta das 11h, no KM 769, em frente ao posto da PRF.

Ainda conforme a concessionária, o motorista de um carro de passeio trocou tiros com os policiais depois de conseguir fugir de uma praça de pedágio. Ele estaria num carro com registro de furto. Ao ser abordado, teria descido do veículo e abriu fogo contra os policiais.

O suspeito ainda empreendeu fuga pela mata, próxima a BR-040. A ocorrência mobilizou um helicóptero e trouxe medo e apreensão a quem passava pelo trecho. Imagens que circulam nas redes sociais feitas por passageiros de um ônibus que faz a linha Juiz de Fora x Santos Dumont, mostram viaturas da PFR e da Polícia Militar envolvidas na ocorrência e a movimentação no local. Por causa disso, o trânsito da rodovia ficou fechado por cerca de uma hora. Até o momento, não há informações sobre feridos ou se o suspeito foi localizado.

*Matéria em atualização*

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