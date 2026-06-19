Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Juiz de Fora vão estar abertas neste sábado (20), para o "Dia D" de vacinação. De 8h às 17h, crianças, adolescentes, adultos e idosos vão poder atualizar o cartão de vacina.

A mobilização é para ampliar a cobertura vacinal contra diversas doenças como difteria, tétano, hepatites B e D, sarampo, caxumba e rubéola. A Secretaria de Saúde reforça que a campanha não se encerra no sábado e as pessoas vão poder se imunizar ao longo da semana. A estratégia de multivacinação continuará nas salas de rotina do município ao longo das próximas semanas.

Documentos necessários

Para receber as vacinas, a orientação é que o cidadão compareça ao local com documento de identificação com foto e CPF, caderneta de vacinação, comprovante da condição prioritária (apenas para grupos específicos, quando houver exigência). Mas atenção: se você não levar o cartão de vacinas, vai poder se vacinar assim mesmo. A prefeitura informou que o histórico da pessoa pode ser consultado pelo CPF e data de nascimento, e uma nova caderneta pode ser emitida na própria unidade.

Registro Digital

Para quem deseja facilidade, o histórico de vacinação e o comprovante digital podem ser acessados e emitidos gratuitamente pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível para sistemas Android e iOS.

Tags:

Caderneta de vacinação | Campanha | Crianças | Dia D | juiz de fora | Meu Sus Digital | Multivacinação | Salas | sarampo | Saúde | UBS | vacina | vacinação