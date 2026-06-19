Um acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar após um carro de passeio perder o controle e cair no leito do Rio Paraibuna. O fato aconteceu na Avenida Brasil, no bairro Costa Carvalho, próximo a Ponte Carlos Otto, depois de automóvel ser fechado por um caminhão que trafegava no mesmo sentido da via. Apesar do susto e da gravidade da queda, ninguém se feriu.

Segundo informações da Polícia Militar, que foi a primeira equipe a chegar ao local, o motorista perdeu o controle da direção logo após a manobra do caminhão, não conseguindo evitar que o carro saísse da pista e caísse no rio.

Antes mesmo da chegada do resgate, as duas vítimas conseguiram abandonar os veículos, sem apresentar ferimentos.

Operação de retirada

Para a remoção do veículo, os bombeiros usaram equipamentos específicos. "A equipe técnica dos bombeiros garantiu a ancoragem do automóvel, permitindo que a remoção ocorresse sem novos incidentes", informou a corporação. A operação de içamento e guincho ficou sob a responsabilidade de uma empresa privada.

Tags:

acidente | Avenida Brasil | BR | C | caminhão | Carro | Corpo de Bombeiros | Costa Carvalho | guincho | juiz de fora | Polícia Militar | Ponte Carlos Otto | Rio Paraibuna