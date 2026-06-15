Um homem de 46 anos ficou ferido após sofrer uma descarga elétrica na Avenida Francisco Bernardino, no Centro de Juiz de Fora, na madrugada do último sábado (13).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima apresentava queimaduras na região dorsal, que atingiram cerca de 18% da superfície corporal.

Após os primeiros socorros no local, o homem foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde recebeu atendimento médico especializado. O estado de saúde da vítima não foi atualizado.

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