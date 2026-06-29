A previsão para Juiz de Fora indica uma semana de tempo estável, com manhãs frias e tardes quentes, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (29), o dia será de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 13°C e 28°C, com ventos fracos.

Na terça-feira (30), o tempo fica aberto durante todo o dia, com céu claro e temperaturas entre 13°C e 27°C.

A quarta-feira (1º) terá muitas nuvens, mantendo o tempo estável. Os termômetros marcam entre 14°C e 27°C.

Na quinta-feira (2), o sol volta a predominar, com poucas nuvens e temperaturas variando entre 14°C e 29°C, a maior máxima da semana.

Já na sexta-feira (3), o dia será de céu claro, com leve queda nas temperaturas. A mínima será de 13°C e a máxima de 25°C.

Ao longo da semana, a umidade do ar varia entre 30% e 100%, enquanto os ventos permanecem fracos, favorecendo dias de tempo firme e sem previsão de chuva significativa.

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