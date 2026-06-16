A previsão do tempo para Juiz de Fora indica uma mudança significativa nas condições do tempo nos próximos dias, com chuva, avanço de uma massa de ar frio e temperaturas mais baixas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Nesta terça-feira (16), o dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, com precipitações previstas desde a manhã e se intensificando durante a noite. As temperaturas variam entre 15°C e 24°C.
Na quarta-feira (17), a chuva perde força, mas o céu continua com muitas nuvens ao longo de todo o dia. Os termômetros registram queda, com mínima de 12°C e máxima de 23°C.
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O destaque da previsão fica para a quinta-feira (18), quando a temperatura mínima pode chegar a 10°C. O Inmet prevê poucas nuvens e possibilidade de geada, condição típica da atuação de uma massa de ar frio. A máxima não deve passar dos 23°C.
Já na sexta-feira (19), o tempo segue firme, com poucas nuvens e formação de nevoeiro ou névoa úmida nas primeiras horas do dia. As temperaturas voltam a subir gradualmente, variando entre 12°C e 26°C.
Ao longo do período, a umidade do ar permanece elevada durante as madrugadas e manhãs, podendo alcançar 100%, enquanto os ventos seguem fracos, favorecendo a formação de nevoeiro e o resfriamento nas primeiras horas do dia.
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