A previsão para Juiz de Fora indica um fim de semana de variação na nebulosidade e temperaturas amenas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira (26), o dia será de muitas nuvens e chuva isolada durante a manhã e a tarde. À noite, a chuva perde força, mas o céu permanece bastante nublado. As temperaturas variam entre 14°C e 24°C, com ventos fracos.

No sábado (27), o céu começa encoberto, com redução gradual da nebulosidade ao longo do dia. À noite, a previsão é de céu claro. Os termômetros ficam entre 16°C e 27°C, registrando leve elevação nas temperaturas.

Já no domingo (28), o tempo volta a apresentar muitas nuvens, mas sem previsão de chuva significativa. As temperaturas variam entre 14°C e 25°C.

A umidade do ar permanece elevada, podendo atingir 100%, enquanto os ventos seguem fracos durante todo o fim de semana.

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