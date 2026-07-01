A comunidade de Pires, na zona rural de Juiz de Fora, recebe a partir de amanhã (2), o 33º Torneio Leiteiro e Mostra de Bezerras. O tradicional evento une competição leiteira, shows, lazer para as crianças e suporte técnico aos produtores da região.

Para facilitar o acesso e garantir a segurança do público, haverá um esquema especial de transporte coletivo durante todos os dias de festa. A abertura oficial está marcada para às 21h desta quinta-feira, seguida de show com a Banda Estilo Vip.

Confira a programação

Quinta-feira (2): Abertura oficial às 21h, seguida de show com a Banda Estilo Vip.

Sexta-feira (3): "Dia de Campo" a partir das 9h. Produtores rurais receberão orientações da Emater-MG e do IMA (sobre saneamento e vacinação contra brucelose) e haverá distribuição gratuita de adubo orgânico pelo Projeto Terra Boa.

Sábado (4): Manhã de diversão para as crianças com brinquedos gratuitos do projeto JF Lazer, a partir das 9h.

Esquema Especial de Ônibus

Para facilitar o deslocamento do público a linha 523, que faz a linha Monte Verde vai operar em horários extras tanto no início quanto no fim das atividades, no trajeto de ida e de volta ao Centro.

Quinta (2) e Sexta (3): Horário normal na ida (18h10). No encerramento, haverá viagens extras de madrugada (entre 0h30 e 2h) passando por Pires, comunidades vizinhas e retornando ao Centro.

Sábado (4): Ônibus extras saindo do Centro no início da noite (19h e 20h30) e ônibus extras de madrugada para o retorno (2h30 e 3h).

Domingo (5): Reforço na ida saindo do Centro no fim da manhã (11h30 e 13h) e viagens extras no início da noite (19h e 19h30) para garantir o retorno do público após o encerramento.

Tags:

Emater-MG | IMA | juiz de fora | lazer infantil | Mostra de Bezerras | Pires | torneio leiteiro | Transporte Coletivo | Zona rural