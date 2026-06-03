Dezoito linhas do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora teráo alterações nos horários a partir desta quarta-feira (3). As mudanças foram anunciadas pela Prefeitura e atingem linhas que atendem bairros das regiões Norte, Leste, Oeste, Sul, Nordeste e Central. Segundo a administração municipal, os ajustes foram realizados após monitoramento da operação e levam em conta fatores como alterações de itinerários, desvios no trânsito e demandas apresentadas por usuários do sistema.

Com as novas modificações, chega a 50 o número de linhas que tiveram os quadros de horários revisados desde o início deste ano.

De acordo com a Prefeitura, algumas linhas ainda operam com trajetos alternativos em função de intervenções viárias, enquanto outras tiveram o tempo de percurso impactado pelo aumento do fluxo de veículos em rotas utilizadas como desvio. As alterações buscam adequar os horários à realidade operacional do sistema.

As mudanças atingem as linhas 130 (Bandeirantes/Alto São Geraldo), 131 (Bandeirantes/São Geraldo), 134 (Bandeirantes/Santa Efigênia), 136 (Bandeirantes/Santa Efigênia via Garganta do Dilermando), 140 (Santa Efigênia/Manoel Honório), 311 (Santa Tereza), 609 (Milho Branco), 718 (Ponte Preta), 719 e 721 (Nova Era), 720 e 730 (Santa Lúcia), 738 (Pedra Branca), 739 (Nova Era), 740 (Humaitá), 754 (Senai), 767 (Benfica/Bela Vista) e 777 (Avenidas Antônio Simão Firjan e Juscelino Kubitschek).

Os ajustes variam de acordo com cada linha e podem afetar viagens realizadas em dias úteis, sábados, domingos e feriados.

Os novos horários já estão disponíveis para consulta nos canais oficiais da Prefeitura de Juiz de Fora e do sistema de transporte coletivo.

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