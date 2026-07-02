Foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (2), a nova sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Juiz de Fora. A solenidade ocorreu no Clube Dom Pedro e reuniu autoridades das forças de segurança e do sistema de Justiça.

A nova estrutura faz parte de um projeto estratégico do estado para modernizar as delegacias e oferecer um espaço mais adequado e seguro para o atendimento especializado.

A chefe da Polícia Civil, delegada-geral Letícia Gamboge, destacou a importância do registro de denúncias logo nos primeiros sinais de abuso para evitar que os casos evoluam para crimes mais graves.

"Os dados mostram que muitos casos de feminicídio ocorreram sem qualquer registro anterior, impedindo a atuação preventiva do Estado. Denunciar é o passo fundamental para romper o ciclo da violência e preservar vidas", alertou a delegada.

Onde fica e quando abre?

O atendimento ao público no novo endereço começa próxima quarta-feira, 8 de julho, na Avenida Barão do Rio Branco, nº 76, Bairro Manoel Honório.

Até a abertura da nova sede na quarta-feira, as mulheres que precisarem de atendimento emergencial ou quiserem registrar ocorrências devem procurar a delegacia de plantão ou utilizar o canais digitais da Polícia Civil.

Canais de denúncia

Caso você ou alguém que você conhece esteja passando por uma situação de violência doméstica, é possível buscar ajuda e registrar denúncias:

Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher): Canal gratuito e confidencial que funciona 24 horas por dia, em todo o país. Recebe denúncias e orienta sobre direitos e serviços de acolhimento.

Polícia Militar (190): Para situações de emergência ou flagrante de violência que estejam acontecendo no momento.

Delegacia Virtual da PCMG: Casos de ameaça, lesão corporal, vias de fato e descumprimento de medida protetiva podem ser registrados de forma online pelo site delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

Disque 100: Canal do Governo Federal voltado para violações de direitos humanos, que também acolhe denúncias de violência contra mulheres e meninas.

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