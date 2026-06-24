Um homem foi preso por tentativa de homicídio e ameaça após uma discussão motivada por ciúmes terminar com um vizinho esfaqueado no bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora, na madrugada desta quarta-feira (24). A vítima, de 30 anos, sofreu três facadas, sendo uma delas mais profunda na região escapular esquerda, e foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde permaneceu internada aguardando cirurgia.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi até a residência da companheira e passou a agir de forma agressiva. A mulher relatou que recebeu ameaças de morte por mensagens e permaneceu trancada dentro de casa enquanto o homem danificava o portão do imóvel.

Durante a confusão, um vizinho tentou intervir para conter a situação. Conforme relatos de testemunhas, o suspeito sacou uma faca e atingiu o homem, que caiu ferido. Após o ataque, ele fugiu a pé.

Após buscas, o suspeito foi localizado escondido em uma instituição próxima ao local da ocorrência. Durante a abordagem, os militares encontraram parte da faca utilizada no crime.

O homem alegou ter agido em legítima defesa e afirmou que foi agredido por populares após o ocorrido. Ele recebeu atendimento médico devido aos ferimentos apresentados e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

A perícia técnica esteve no local e recolheu vestígios relacionados ao crime. A motocicleta utilizada pelo suspeito também foi removida para um pátio credenciado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

O caso ocorreu no bairro Vila Ideal, em uma situação que mobilizou a Polícia Militar após ameaças e agressão com faca.

Em casos semelhantes, vítimas têm sido levadas ao HPS de Juiz de Fora com ferimentos graves, enquanto a polícia apura a autoria e a motivação dos crimes.

A ocorrência lembra ainda outras investigações recentes de tentativa de homicídio registradas na região.

O homem foi preso e pode responder por ameaça de morte e tentativa de homicídio.

O relato das testemunhas será confrontado com os laudos da perícia técnica.

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