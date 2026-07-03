A previsão para Juiz de Fora indica um fim de semana de mudança no tempo, com queda nas temperaturas e predomínio de muitas nuvens, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O instituto emitiu um alerta de perigo potencial para declínio de temperatura, válido durante todo o sábado (4). O aviso prevê queda entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde, especialmente para pessoas mais vulneráveis ao frio.

Nesta sexta-feira (3), o dia começa com poucas nuvens e nevoeiro ou névoa úmida, mas a nebulosidade aumenta ao longo da tarde. À noite, há possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 14°C e 29°C, com ventos fracos.

No sábado (4), o céu permanece com muitas nuvens durante todo o dia. A máxima cai para 24°C, enquanto a mínima permanece em 14°C, refletindo o avanço da massa de ar frio.

Já no domingo (5), o tempo continua com muitas nuvens, e a temperatura mínima recua para 11°C, a menor do fim de semana. A máxima chega a 23°C, mantendo a sensação de frio, principalmente nas primeiras horas do dia.

A umidade do ar varia entre 40% e 100%, enquanto os ventos permanecem fracos durante todo o período, favorecendo as baixas temperaturas nas manhãs e noites.

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