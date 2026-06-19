A previsão do tempo para Juiz de Fora indica um fim de semana de temperaturas em elevação e aumento da instabilidade, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No sábado (20), o dia poderá ter muitas nuvens desde a manhã, com céu ficando encoberto à noite. Apesar da maior cobertura de nuvens, não há previsão de chuva significativa. As temperaturas variam entre 10°C e 26°C, com manhã ainda fria e tarde mais agradável, em um cenário que lembra manhãs frias e tardes agradáveis.

Já no domingo (21), primeiro dia do inverno, a previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. Os termômetros seguem em elevação, com mínima de 14°C e máxima de 28°C.

A umidade do ar varia entre 30% e 90%, enquanto os ventos permanecem fracos durante todo o fim de semana. A tendência é de manhãs mais amenas e tardes com temperaturas agradáveis, com possibilidade de chuvas isoladas e tempo instável.

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