Segunda-feira, 7 de março de 2016, atualizada às 12h30

JF Qualifica abre pré-matrícula para cursos de costureira e modelista

Estão abertas nesta segunda e terça-feira, 7 e 8 de março, as inscrições para os cursos de costureira e modelista pelo programa JFQualifica - Inclusão Social. Neste primeiro dia as matrículas serão destinadas aos candidatos beneficiários do programa Bolsa Família e que se enquadram em outras prioridades, já o segundo dia é aberto para o público em geral. Outros cursos serão ofertados este mês, com pré-matrícula e matrícula entre os dias 17 e 29, para auxiliar administrativo, auxiliar pessoal e norma regulamentadora (NR) 10 (aperfeiçoamento para eletricistas). Em abril serão abertas vagas para o curso de operador de computador.

Os interessados devem levar no dia o Número de Identificação Social (NIS) – para quem tiver, cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. A profissionalização será realizada, a princípio, pelos serviços Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MG) e o Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Com o propósito de dar oportunidade de inserção ao mercado de trabalho a todos, o programa tem como público-alvo famílias e indivíduos oriundos de populações urbanas e rurais, em situação de vulnerabilidade e risco social, com idade acima de 16 anos, inscritas no CadÚnico, com prioridade para os beneficiários do Bolsa Família.

As inscrições são feitas na Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), na rua Halfeld, 450, 5° andar, no Centro, das 8h às 12h e das 14h às 17h30. Confira as datas respectivas pré-matrícula de cada curso abaixo.

Próximos Cursos CURSO PRÉ-

MATRÍCULA

(Prioridade) PRÉ-

MATRÍCULA

(Cadastro

reserva) Início Local Horário Costureiro 07/03 08/03 15/03 SENAI CIDT (Barreira) 8:00 às 12:00 Modelista 07/03 08/03 14/03 SENAI CIDT (Barreira) 8:00 às 12:00 Auxiliar Administrativo 17/03 18/03 28/03 SENAI JFN (Mergulhão) 18:30 às 22:30 Auxiliar de Pessoal 17/03 18/03 28/03 SENAI JFN (Mergulhão) 18:30 às 22:30 NR10 (Aperfeiçoamento para

eletricistas) 28/03 29/03 04/04 SENAI CIDT (Barreira) 18:30 às 22:30 Operador de Computador 23/05 24/05 06/06 SENAI JFN (Mergulhão) 18:30 às 22:30

Com informações da PJF



