O empresário e piloto Carlos Gomes Silva Júnior, radicado em Juiz de Fora, estreia neste sábado (16) e domingo (17) na Copa Hyundai HB20, durante etapa disputada no Autódromo de Interlagos.

Aos 41 anos, Carlos divide a rotina entre o automobilismo e a atuação como CEO da Control UP, especializada em produtos para controle e monitoramento de pragas, com exportações para mais de 15 países.

O contato com as pistas começou ainda na infância, quando iniciou no kart aos cinco anos. Agora, o piloto encara um novo desafio na Copa HB20, categoria conhecida pelo equilíbrio técnico entre os competidores, já que todos utilizam carros com a mesma configuração mecânica.

Segundo Carlos, a participação no campeonato representa uma fase importante de adaptação, principalmente pela mudança para carros de tração dianteira.

A etapa em Interlagos também marca um momento simbólico para o piloto. O circuito paulista é considerado um dos mais tradicionais do automobilismo mundial e ficou marcado por momentos históricos envolvendo grandes nomes do esporte, como Ayrton Senna.

Além da experiência na Copa HB20, Carlos afirma que pretende evoluir gradualmente na modalidade e tem como objetivo futuro disputar a Stock Car Pro Series, principal categoria do automobilismo nacional.

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