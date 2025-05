Cerca de dois mil motoristas e cobradores paralisam as atividades e fazem protesto. Cerca de 500 ?nibus estacionam em trechos de grande circula??o de ve?culos pedindo provid?ncias pelo fim da viol?ncia e assaltos. (relembre)

Um encontro entre empres?rios e pol?ticos marcou o lan?amento da pedra fundamental do Independ?ncia Shopping. A expectativa ? de que at? outubro de 2007 a obra seja finalizada. (relembre)

Depois de lan?ar o anti-spam com cinco pol?ticas diferenciadas, o dispositivo de lista branca e negra e uma prote??o extra, o provedor ACESSA.com disponibiliza para os seus assinantes a prote??o SPF. O objetivo deste dispositivo ? evitar que essa situa??o de emails forjados aconte?a justamente com voc?. (relembre)

Ap?s a manifesta??o que parou as ruas da cidade, prefeitura anuncia que em 30 dias vai equipar 20% da frota de ?nibus e instalar equipamentos de grava??o protegidos por caixa preta. (relembre)

23? Congresso Nacional de Latic?nios

Foi ?ltima vez que o Congresso ? realizado no Instituto C?ndido Tostes, j? que o Expominas abrigar? o encontro no pr?ximo ano. Al?m da transfer?ncia de local, foi anunciada a libera??o de R$ 1,5 milh?o do Governo de Minas.

(relembre)