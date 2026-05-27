Estados Unidos, Canadá e México serão os países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026. A competição terá 104 jogos distribuídos em 16 estádios nesses três países. Vale lembrar que esta será a maior edição da história, com 48 equipes divididas em 12 grupos com quatro seleções cada.
Para não perder nenhum detalhe, seguindo a SportyTrader, você terá acesso a uma cobertura completa de todos os jogos, incluindo informações e dicas de apostas esportivas. A partida de abertura do torneio será no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, entre México e África do Sul.
Quais foram os últimos países-sede da Copa do Mundo da FIFA?
A Copa do Mundo de 2022 foi realizada no Catar, marcando a primeira edição do torneio no país e no Oriente Médio, entrando definitivamente para a história do futebol. A Argentina foi a grande campeã em uma final emocionante contra a França.
Últimos países-sede da Copa do Mundo da FIFA:
- Catar - 2022
- Rússia - 2018
- Brasil - 2014
- África do Sul - 2010
Curiosidades sobre os países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026
Os Estados Unidos já sediaram uma edição de Mundial, em 1994, quando o Brasil se sagrou campeão nos pênaltis contra a Itália. O Estádio Rose Bowl, na Califórnia, foi o palco da grande final, mas não será utilizado em 2026.
O México sediou o torneio em 1970 e 1986. A seleção brasileira venceu em 1970, enquanto a Argentina levou a melhor em 1986. Em 2026, será a primeira vez que o Canadá receberá a maior competição de futebol do mundo.
Conheça os estádios da Copa do Mundo FIFA 2026:
Estádio Azteca – Cidade do México
Leia mais
Fifa trará ao Brasil amistosos de seleções femininas em 2026
Fifa apresenta trio de mascotes para a Copa do Mundo de 2026
Fifa anuncia os mascotes da Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo de 2026 já tem primeiras seleções eliminadas
Estádios da Copa do Nordeste exaltam contraste entre tradição e padrão Fifa
Estádio Akron – Guadalajara
Estádio BBVA – Monterrey
BMO Field – Toronto
BC Place – Vancouver
Estádio Mercedes-Benz – Atlanta, Georgia
Estádio Gillette – Boston, Massachusetts
Estádio AT&T – Dallas, Texas
Lincoln Financial Field – Filadélfia, Pensilvânia
Estádio NRG – Houston, Texas
GEHA Field at Arrowhead – Kansas City, Missouri
Estádio SoFi – Los Angeles, Califórnia
Estádio Hard Rock – Miami, Flórida
Países que nunca sediaram a Copa do Mundo da FIFA
Com essa proposta de globalização da FIFA, muitos países ainda sonham em receber o torneio. É o caso da Nova Zelândia. A associação de futebol local já expressou o desejo de trazer o Mundial para a região. Devido ao tamanho do evento, a possibilidade mais viável seria uma candidatura conjunta com outros países do Pacífico.
Países com interesse em sediar sua primeira Copa do Mundo da FIFA:
- Egito
- Grécia
- Indonésia
- Austrália