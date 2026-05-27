Estados Unidos, Canadá e México serão os países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026. A competição terá 104 jogos distribuídos em 16 estádios nesses três países. Vale lembrar que esta será a maior edição da história, com 48 equipes divididas em 12 grupos com quatro seleções cada.

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Quais foram os últimos países-sede da Copa do Mundo da FIFA?

A Copa do Mundo de 2022 foi realizada no Catar, marcando a primeira edição do torneio no país e no Oriente Médio, entrando definitivamente para a história do futebol. A Argentina foi a grande campeã em uma final emocionante contra a França.

Últimos países-sede da Copa do Mundo da FIFA:

  • Catar - 2022
  • Rússia - 2018
  • Brasil - 2014
  • África do Sul - 2010

Curiosidades sobre os países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026

Os Estados Unidos já sediaram uma edição de Mundial, em 1994, quando o Brasil se sagrou campeão nos pênaltis contra a Itália. O Estádio Rose Bowl, na Califórnia, foi o palco da grande final, mas não será utilizado em 2026.

O México sediou o torneio em 1970 e 1986. A seleção brasileira venceu em 1970, enquanto a Argentina levou a melhor em 1986. Em 2026, será a primeira vez que o Canadá receberá a maior competição de futebol do mundo.

Conheça os estádios da Copa do Mundo FIFA 2026:

Estádio Azteca – Cidade do México

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Estádio Akron – Guadalajara

Estádio BBVA – Monterrey

BMO Field – Toronto
BC Place – Vancouver

Estádio Mercedes-Benz – Atlanta, Georgia
Estádio Gillette – Boston, Massachusetts
Estádio AT&T – Dallas, Texas
Lincoln Financial Field – Filadélfia, Pensilvânia
Estádio NRG – Houston, Texas
GEHA Field at Arrowhead – Kansas City, Missouri
Estádio SoFi – Los Angeles, Califórnia
Estádio Hard Rock – Miami, Flórida

Países que nunca sediaram a Copa do Mundo da FIFA

Com essa proposta de globalização da FIFA, muitos países ainda sonham em receber o torneio. É o caso da Nova Zelândia. A associação de futebol local já expressou o desejo de trazer o Mundial para a região. Devido ao tamanho do evento, a possibilidade mais viável seria uma candidatura conjunta com outros países do Pacífico.

Países com interesse em sediar sua primeira Copa do Mundo da FIFA:

  • Egito
  • Grécia
  • Indonésia
  • Austrália

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Divulgação - Países sede da Copa do Mundo saiba quem já recebeu o torneio e quem ainda sonha

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