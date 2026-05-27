Estados Unidos, Canadá e México serão os países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026. A competição terá 104 jogos distribuídos em 16 estádios nesses três países. Vale lembrar que esta será a maior edição da história, com 48 equipes divididas em 12 grupos com quatro seleções cada.



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Quais foram os últimos países-sede da Copa do Mundo da FIFA?



A Copa do Mundo de 2022 foi realizada no Catar, marcando a primeira edição do torneio no país e no Oriente Médio, entrando definitivamente para a história do futebol. A Argentina foi a grande campeã em uma final emocionante contra a França.



Últimos países-sede da Copa do Mundo da FIFA:



Catar - 2022



Rússia - 2018



Brasil - 2014



África do Sul - 2010



Curiosidades sobre os países-sede da Copa do Mundo FIFA 2026



Os Estados Unidos já sediaram uma edição de Mundial, em 1994, quando o Brasil se sagrou campeão nos pênaltis contra a Itália. O Estádio Rose Bowl, na Califórnia, foi o palco da grande final, mas não será utilizado em 2026.



O México sediou o torneio em 1970 e 1986. A seleção brasileira venceu em 1970, enquanto a Argentina levou a melhor em 1986. Em 2026, será a primeira vez que o Canadá receberá a maior competição de futebol do mundo.



Conheça os estádios da Copa do Mundo FIFA 2026:



Estádio Azteca – Cidade do México

Estádio Akron – Guadalajara



Estádio BBVA – Monterrey

BMO Field – Toronto

BC Place – Vancouver

Estádio Mercedes-Benz – Atlanta, Georgia

Estádio Gillette – Boston, Massachusetts

Estádio AT&T – Dallas, Texas

Lincoln Financial Field – Filadélfia, Pensilvânia

Estádio NRG – Houston, Texas

GEHA Field at Arrowhead – Kansas City, Missouri

Estádio SoFi – Los Angeles, Califórnia

Estádio Hard Rock – Miami, Flórida



Países que nunca sediaram a Copa do Mundo da FIFA



Com essa proposta de globalização da FIFA, muitos países ainda sonham em receber o torneio. É o caso da Nova Zelândia. A associação de futebol local já expressou o desejo de trazer o Mundial para a região. Devido ao tamanho do evento, a possibilidade mais viável seria uma candidatura conjunta com outros países do Pacífico.



Países com interesse em sediar sua primeira Copa do Mundo da FIFA:



Egito



Grécia



Indonésia



Austrália



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