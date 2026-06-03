A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quarta-feira (3) a Operação Corpus Christi 2026 nas rodovias federais de Minas Gerais. A ação segue até domingo (7) e contará com reforço no policiamento e na fiscalização em trechos com maior fluxo de veículos e histórico de acidentes. Além disso, haverá restrição de circulação para alguns veículos de carga em rodovias de pista simples durante o feriado prolongado.

Segundo a PRF, a operação tem como objetivo reduzir acidentes e infrações de trânsito, além de intensificar o combate à criminalidade. As equipes vão concentrar esforços na fiscalização de condutas consideradas de alto risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso de celular ao volante, embriaguez ao dirigir e transporte irregular de crianças.

As ações também incluem abordagens educativas para conscientizar motoristas e passageiros sobre a importância do respeito às leis de trânsito e da direção defensiva.

Além da segurança viária, a PRF reforçará operações de combate ao crime, com foco na apreensão de drogas, armas ilegais, recuperação de veículos furtados ou roubados e prisão de criminosos.

Restrição para veículos de carga

Para melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais durante o feriado, haverá restrição de tráfego para veículos ou combinações de veículos que excedam os seguintes limites:

2,60 metros de largura;

4,40 metros de altura;

19,80 metros de comprimento;

58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC).

As restrições serão aplicadas nos seguintes horários:

Quarta-feira (3): das 16h às 22h;

Quinta-feira (4): das 6h às 12h;

Domingo (7): das 16h às 22h.

O descumprimento da determinação é considerado infração média, com multa de R$ 130,16, quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo até o fim do período de restrição.

Orientações para quem vai viajar

A PRF recomenda que os motoristas façam revisão preventiva dos veículos antes de pegar a estrada, verifiquem a documentação do veículo e dos ocupantes, respeitem os limites de velocidade e utilizem sempre o cinto de segurança.

A corporação também alerta para a importância de manter distância segura do veículo à frente, realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos e redobrar a atenção em trechos urbanos cortados por rodovias.

Em caso de chuva, a orientação é reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança e evitar paradas no acostamento. Para motociclistas, a recomendação é utilizar capacete, manter os faróis acesos e evitar trafegar próximo a caminhões devido ao deslocamento de ar provocado pelos veículos de grande porte.

A PRF informa que emergências podem ser comunicadas pelo telefone 191. Informações atualizadas sobre condições das rodovias federais podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da corporação.

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