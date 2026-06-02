Três homens, com idades entre 41 e 54 anos, foram condenados pelo homicídio de um detento ocorrido dentro da cadeia pública de Rio Casca, na Zona da Mata mineira, em julho de 2007. O julgamento foi realizado na última quinta-feira (28), quase 19 anos após o crime. Dois réus receberam pena de 19 anos de prisão, enquanto o terceiro foi condenado a 18 anos, todos em regime fechado.

Segundo o processo, a vítima foi agredida pelos companheiros de cela após ser acusada de ter cometido um estupro. No entanto, as investigações concluíram que a suspeita era falsa.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 18 de julho de 2007. A vítima estava em uma cela com os acusados quando passou a ser agredida com socos, chutes e choques elétricos. Ainda conforme a acusação, os agressores colocaram um cobertor sobre a cabeça do homem para impedir que ele gritasse durante as agressões.

Horas depois, os próprios detentos acionaram os policiais penais, que encaminharam a vítima para atendimento médico. Após receber alta, ela retornou ao presídio e foi colocada em uma cela separada. No dia seguinte, voltou a passar mal, precisou ser novamente levada ao hospital e morreu.

Laudos periciais apontaram que as lesões provocadas pelas agressões foram determinantes para a morte. Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ao todo, sete pessoas chegaram a ser denunciadas pelo crime. No entanto, um dos acusados morreu durante a tramitação da ação penal e, para outros três investigados, houve prescrição, restando apenas o julgamento dos três condenados.

O caso tramitava na Justiça desde 2007 e teve desfecho quase duas décadas após o homicídio ocorrido dentro da unidade prisional.

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