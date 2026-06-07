Um homem de 32 anos morreu e três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 8 anos, em um grave acidente envolvendo três veículos na noite deste sábado (6), na MG-126, em Bicas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista que morreu conduzia um VW Gol que seguia na contramão e com os faróis apagados quando atingiu um Renault Sandero e, na sequência, uma Fiat Strada.

O acidente aconteceu por volta das 18h, no km 44 da rodovia. De acordo com os ocupantes do Sandero e da Strada, eles trafegavam no sentido Rochedo de Minas–Bicas quando, ao fazerem uma curva, se depararam com o Gol invadindo a pista contrária.

Após a primeira batida, entre o Gol e o Sandero, o veículo ainda atingiu a Fiat Strada que seguia logo atrás.

A condutora do Sandero, de 33 anos, um passageiro de 42 anos e uma criança de 8 anos sofreram ferimentos leves e foram socorridos para o Hospital São João Nepomuceno.

O motorista do Gol recebeu atendimento de uma equipe avançada do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

A perícia da Polícia Civil esteve na rodovia e realizou os trabalhos de praxe. Durante a fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária constatou que o VW Gol estava com o licenciamento atrasado e pneus em condições irregulares, sendo removido para um pátio credenciado.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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