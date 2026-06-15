Está no HPS de Juiz de Fora, um homem de 35 anos, esfaqueado várias vezes durante a Festa de Santo Antônio na cidade de Andrelândia.



As informações da Polícia Militar da cidade dão conta que na madrugada de domingo a vítima foi golpeada com faca por um homem, no Bairro Santos Dumont. Ferida, a vítima foi levada para o hospital de Andrelândia. Tempos mais tarde, o suspeito conseguiu entrar na unidade de saúde armado e esfaqueou novamente a vítima. Foram cerca de 11 facadas no total, quatro delas dentro do hospital. Diante da gravidade o homem ferido foi transferido para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Juiz de Fora.

Até o início da noite desta segunda-feira (15), nenhum suspeito havia sido localizado. O caso foi encaminhado para Predaçãoolícia Civil.



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