O feriado municipal de Santo Antônio, padroeiro de Juiz de Fora, celebrado neste sábado (13), vai alterar o funcionamento de diversos serviços públicos na cidade. Enquanto setores essenciais seguem operando em esquema de plantão, atendimentos administrativos e parte dos serviços municipais estarão suspensos até a próxima segunda-feira (15).

Na área da saúde, os atendimentos de urgência e emergência permanecem funcionando normalmente nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto Atendimento Nordeste, Pronto Atendimento Infantil (PAI), Regional Leste, Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Central de Regulação de Vagas Hospitalares. Os CAPS AD e CAPS Casa Viva também seguem com atendimento 24 horas.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), centros de especialidades, farmácias e demais serviços ambulatoriais encerram as atividades na sexta-feira (12) e retomam o funcionamento na segunda-feira (15).

A coleta de lixo estará suspensa durante o feriado. Os ecopontos também permanecerão fechados. O Demlurb orienta que a população não descarte resíduos nas vias públicas durante o período para evitar acúmulo de lixo.

A Cesama funcionará em esquema de plantão durante o fim de semana. Solicitações podem ser feitas pelos telefones 115 ou 0800 115 3232.

A Defesa Civil mantém atendimento 24 horas pelo telefone 199, enquanto a Guarda Municipal seguirá atuando normalmente, com monitoramento permanente e atendimento pelo número 153.

No transporte coletivo, a tarifa será cobrada normalmente, já que o feriado de Santo Antônio é municipal. O valor da passagem permanece em R$ 3,75.

Os Conselhos Tutelares atuarão em regime de plantão durante o feriado. Já os CRAS, CREAS, Centro Pop e serviço de migração estarão fechados, retornando às atividades na segunda-feira (15).

Entre os espaços de lazer, o Parque da Lajinha, o Parque Municipal e o Museu Mariano Procópio funcionarão normalmente no sábado e no domingo. O Parque Municipal ficará fechado apenas na segunda-feira (15) para manutenção, reabrindo na terça-feira (16).

Os Restaurantes Populares terão atendimento exclusivo ao público da Assistência Social durante o fim de semana e retomam o atendimento normal na segunda-feira.

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