Um homem com antecedentes por roubo, extorsão, receptação e porte ilegal de arma de fogo foi preso na tarde desta terça-feira (23) na BR-040, em Barbacena. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele utilizava documentos obtidos de forma fraudulenta e conduzia um SUV avaliado em aproximadamente R$ 200 mil.
A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina no km 712 da rodovia. Durante a abordagem, o suspeito apresentou documentos em nome de outra pessoa, mas os agentes identificaram indícios de fraude nos registros utilizados.
De acordo com a PRF, a identidade apresentada havia sido criada a partir de uma certidão de nascimento obtida de forma irregular. As investigações apontaram ainda que esta não era a primeira vez que o homem utilizava documentação falsa. Ele já teria usado outra identidade fraudulenta em nome de uma pessoa de Minas Gerais, abandonada após abordagens policiais anteriores.
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Outro detalhe que chamou a atenção dos agentes foi que as duas identidades falsas possuíam endereços vinculados ao município de Juiz de Fora.
O veículo conduzido pelo suspeito também estava registrado em nome de uma das identidades falsas encontradas nos sistemas consultados pelos policiais.
Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora, onde o caso seguirá sob investigação.
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