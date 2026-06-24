A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou que o ataque ocorrido na terça-feira (23), em Visconde do Rio Branco, resultou em quatro mortes, sendo três homicídios e um feminicídio. A ocorrência envolve um homem de 31 anos, que morreu após reagir a uma abordagem realizada pela Polícia Militar.

Segundo informações da PCMG, a vítima de feminicídio era uma mulher de 31 anos, companheira do suspeito. Além dela, outros três homens, de 55, 45 e 31 anos, foram mortos durante a sequência de crimes. A investigação também apura uma tentativa de homicídio contra um homem de 34 anos e o roubo de uma motocicleta utilizada pelo autor durante a ação.

Em entrevista, o delegado Vinícius Batista Soranço, da Delegacia de Polícia Civil de Visconde do Rio Branco, informou que os trabalhos de apuração começaram após o registro da ocorrência e que a dinâmica dos crimes ainda está sendo esclarecida.

“A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Visconde do Rio Branco, inicia os trabalhos de apuração do crime ocorrido na data de ontem. Os fatos apurados até o momento indicam a prática de três homicídios consumados, tendo como vítimas homens de 55, 45 e 31 anos, e um feminicídio cuja vítima é uma mulher de 31 anos, companheira do suposto autor dos fatos”, afirmou.

Ainda de acordo com o delegado, a perícia técnica esteve nos locais onde os crimes ocorreram e realizou os levantamentos necessários para auxiliar na investigação. Os trabalhos foram realizados nos bairros Coronel Joaquim Lopes, Formiga, Travessa Heitor Villa-Lobos e Pito Aceso.

“Foi instaurado procedimento apuratório para colher elementos para serem elucidadas todas as questões, inclusive no referente à motivação”, explicou Vinícius Soranço.

Os corpos foram encaminhados ao Posto Médico Legal de Viçosa, onde passaram por exames de necropsia. Após os procedimentos, eles serão liberados aos familiares para os atos de despedida.

A Polícia Civil informou ainda que a investigação seguirá para esclarecer a sequência dos acontecimentos, a motivação e todas as circunstâncias envolvendo o caso.

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