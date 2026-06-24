Um homem de 31 anos matou quatro pessoas a facadas em Visconde do Rio Branco, cidade que fica a duas horas de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O ataque ocorreu por volta das 14h desta terça-feira, 23, na Avenida Presidente Arthur Silva Bernardes, no bairro Coronel Joaquim Lopes. De acordo com a PM, as vítimas eram vizinhas do agressor. Uma delas seria companheira dele.

Para conter o agressor, a PM disparou tiros contra o home.mm que foi socorrido pela própria equipe e levado em estado grave ao Hospital São João Batista. Hoje pela manhã, a unidade de saúde afirmou a nossa reportagem que ele deu entrada na unidade já sem vida. Duas pessoas também foram feridas e levadas ao hospital. O estado de saúde delas é considerado estável pela equipe médica.

A polícia acredita que o homem tenha tido um surto psicótico. A motivação do crime vai ser investigada pela Polícia Civil.

As vítimas foram identificadas como Alexandre José Ribeiro, Thais Ramos Gonçalves, Sidnei de Jesus Silva e Sérgio Adriane dos Santos.

A Prefeitura de Visconde do Rio Branco decretou luto oficial.

Vítima foi atacada após tentar ajudar

Segundo o genro de uma das vítimas fatais, o sogro não possuía qualquer desavença com o suspeito do crime e teria sido atacado de forma inesperada.

De acordo com o relato, um colega de trabalho da vítima contou que o homem estava na rua quando encontrou o agressor, que apresentava ferimentos e estava coberto de sangue. Ao questionar o que havia acontecido, o suspeito teria respondido apenas que havia caído. Em seguida, sem qualquer discussão ou ameaça prévia, sacou uma faca e atacou a vítima.

"Ele perguntou o que tinha acontecido, por que ele estava todo ensanguentado. O rapaz respondeu apenas que tinha caído e, logo depois, partiu para cima dele com a faca, sem falar mais nada", relatou o genro.

A família acredita que o crime possa ter sido motivado por ciúmes. Segundo ele, a vítima mantinha amizade com Thais Ramos Gonçalves, companheira do suspeito, assim como outras pessoas que também teriam sido procuradas pelo agressor antes dos assassinatos.

Amiga relata momentos antes do crime

Uma amiga próxima de Thais contou que foi até a casa da vítima após ser avisada pela filha dela de que havia uma discussão no local. Ao chegar, encontrou o imóvel fechado e o suspeito tentou convencê-la a entrar.

Ela afirmou que desconfiou da situação ao perceber que Thais não respondia aos chamados. Pouco depois, o homem abriu o portão com uma faca nas mãos e coberto de sangue.

Segundo a testemunha, um morador da vizinhança tentou intervir e acabou sendo esfaqueado. Em seguida, o agressor deixou o local e continuou os ataques pela vizinhança.

A amiga relatou ainda que conseguiu proteger uma das crianças presentes e buscar ajuda. Quando retornou à residência de Thais, encontrou a amiga já sem vida.

Velórios e sepultamentos

As vítimas do ataque começaram a ser veladas nesta quarta-feira (24). Thais Ramos Gonçalves será velada a partir de 15h na capela de Monte Celeste, distrito do município de São Geraldo. O sepultamento ocorrerá no cemitério local.

Em Visconde do Rio Branco, o velório de Sidnei de Jesus Silva ocorre a partir das 12h na Capela Mortuária, no Centro da cidade.

Já Alexandre José Ribeiro, conhecido como "Xande Pintor", e Sérgio Adriane dos Santos, conhecido como "Grilo Lavador de Carro", têm velório a partir das 14h na mesma capela mortuária. O sepultamento de Alexandre e Sérgio está marcado para as 17h, no Cemitério São João Batista.

As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação e todas as circunstâncias do crime.

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