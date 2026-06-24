A tradicional festividade de São João Batista, padroeiro do município de Visconde do Rio Branco, não vai acontecer como planejado.



A decisão foi anunciada pela Paróquia São João Batista após a trágica chacina que abalou a comunidade local na tarde da última terça-feira (23). Em virtude do clima de luto e comoção a organização optou por suspender a maior parte dos eventos recreativos previstos para as celebrações. Nesta quarta é feriado na cidade em homenagem ao padroeiro.

Por meio de uma "Nota de Pesar" divulgada oficialmente, a paróquia manifestou publicamente sua solidariedade e apoio espiritual às famílias das vítimas da violência. No comunicado, a instituição religiosa enfatizou a necessidade de união comunitária e recolhimento em oração diante do grave acontecimento que interrompeu a paz na cidade.

"A paróquia São João Batista vem a público manifestar conforto e oração às famílias das vítimas da tragédia acometida na tarde desta terça-feira (23) na nossa cidade de Visconde do Rio Branco. Que o bom Deus receba de braços abertos os que agora foram habitar junto D'ele", expressou a paróquia no documento oficial.



Com o rearranjo da agenda, o show principal da dupla sertaneja Denis e Cristiano, inicialmente agendado esta quarta, foi adiado para o próximo domingo, dia 28 de junho. Da mesma forma, o funcionamento das barraquinhas de comidas típicas e a transmissão do jogo entre Brasil x Escócia foram cancelados como medida de respeito às vítimas.

Por outro lado, as atividades litúrgicas programadas para esta quarta-feira, dia 24 de junho serão mantidas conforme a programação.



A paróquia pontuou que o momento exige que toda a população se una em oração constante para confortar os familiares atingidos pela tragédia.

FOTO: Redes Sociais - Reprodução

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