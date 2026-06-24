A cidade de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, amanheceu de luto após uma chacina que resultou na morte de quatro pessoas e deixou uma quinta vítima gravemente ferida. O caso, registrado nessa terça-feira (23), mobilizou forças de segurança e causou forte comoção entre moradores.
As vítimas fatais foram identificadas como Thaís Ramos Gonçalves, de 31 anos, esposa do autor dos ataques; Sidnei de Jesus Silva, de 31 anos; Alexandre José Ribeiro, de 45 anos, pintor natural de Volta Redonda (RJ); e Sérgio Adriane dos Santos, de 55 anos, conhecido popularmente como “Grilo” e bastante querido na cidade.
Além das mortes, Vagner Batista Antonio Ferreira, de 34 anos, foi socorrido em estado grave após ser atingido durante a sequência de ataques.
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O autor dos crimes, identificado como Igor Moreira, de 31 anos, morreu após ser localizado pela Polícia Militar. As circunstâncias e a motivação da chacina continuam sendo investigadas pela Polícia Civil.
Familiares, amigos e moradores da cidade lamentam a tragédia, que gerou grande repercussão em toda a região da Zona da Mata. Autoridades locais prestaram solidariedade às famílias das vítimas e acompanham as investigações.
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