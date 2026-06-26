Uma operação da Polícia Militar para o cumprimento de mandados de busca e apreensão movimentou o bairro São Cristóvão em Leopoldina, nesta quinta-feira (25). A ação, que mirava três endereços ligados a um mesmo alvo, resultou na condução de um jovem de 20 anos por posse de drogas.

Durante a fiscalização em uma lanchonete, os militares encontraram dois tabletes de maconha no banheiro. Ao ser questionado pelos policiais, o funcionário do estabelecimento assumiu ser o dono da droga.

O material foi apreendido e o jovem foi liberado após assinar um termo de compromisso para comparecer ao Juizado Especial Criminal.

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