Uma operação da Polícia Militar para o cumprimento de mandados de busca e apreensão movimentou o bairro São Cristóvão em Leopoldina, nesta quinta-feira (25). A ação, que mirava três endereços ligados a um mesmo alvo, resultou na condução de um jovem de 20 anos por posse de drogas.
Durante a fiscalização em uma lanchonete, os militares encontraram dois tabletes de maconha no banheiro. Ao ser questionado pelos policiais, o funcionário do estabelecimento assumiu ser o dono da droga.
Leia mais
Mulheres são presas com drogas e mais de 2 mil comprimidos de ecstasy em Juiz de Fora
Homem é preso com 50kg de pasta base de cocaína avaliados em R$6 milhões escondidos em caminhonete na BR-040, em Juiz de Fora
Polícia Militar busca por suspeito após apreensão de arma em Carandaí
Polícia Militar realiza grande apreensão de armas e drogas em Ubá
Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em Bicas
O material foi apreendido e o jovem foi liberado após assinar um termo de compromisso para comparecer ao Juizado Especial Criminal.
Tags:
apreensão | Apreensão de drogas | De | Drogas | Juizado Especial Criminal | Lanchonete | leopoldina | Maconha | Mandado de busca e apreensão | PM | Polícia | Polícia Militar | São cristóvão