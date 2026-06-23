Duas mulheres, de 20 e 23 anos, foram presas em flagrante por tráfico de drogas durante ações realizadas nessa segunda-feira (22), no Bairro Santa Lúcia, em Juiz de Fora. As ocorrências resultaram na apreensão de 41 barras de maconha, 13 barras de crack, cocaína em grande quantidade, 20 porções e barras de haxixe, extrato de THC e 2.838 comprimidos de ecstasy, além de materiais utilizados para preparo, fracionamento e distribuição de entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Militar, a maior apreensão ocorreu em um apartamento na Rua Maria D’Assumpção Horta, onde foram encontradas 41 barras de maconha, quatro barras e um pacote de cocaína, nove barras de crack, seis barras e 12 porções de haxixe, cinco seringas, uma forma contendo extrato de THC e 2.838 comprimidos de ecstasy (MDMA). Uma mulher de 23 anos foi presa no local.

Já em um imóvel na Rua Tenente Guimarães, uma jovem de 20 anos foi presa após serem localizadas uma sacola, uma porção grande e uma barra de substância semelhante à cocaína, além de duas porções de haxixe e placas de acrílico utilizadas para prensagem de drogas.

FOTO: PMMG - Reprodução

As duas suspeitas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos. As ocorrências foram registradas por tráfico de drogas e, no caso da suspeita de 23 anos, também por participação em organização criminosa.

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