Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde de sexta-feira (26), na BR-265, em Barbacena. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 3, logo após uma curva, próximo ao acesso do bairro Guarani. Com o impacto, o automóvel tombou na pista e a moto foi arremessada para as margens da rodovia.

O piloto da moto e uma mulher que estava na garupa, ambos de 42 anos, foram socorridos por equipes do Samu e encaminhadas ao Hospital Regional de Barbacena. O estado de saúde atualizado deles não foi divulgado. Ninguém que estava no carro se feriu.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista e motociclista apresentaram versões diferentes sobre como o acidente aconteceu. O condutor do carro, de 23 anos, disse que sinalizou para entrar no bairro quando foi atingido na lateral. Já o motociclista relatou que saiu da curva e deparou-se com o veículo cruzando a pista, não conseguindo frear a tempo.

O caso agora segue para investigação.

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