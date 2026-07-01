Um casal investigado por aplicar um golpe milionário contra produtores rurais na Zona da Mata mineira foi preso em Portugal durante a Operação Expresso Atlântico. A ação, divulgada na tarde desta quarta-feira (1º), pela Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Federal e da Polícia de Segurança Pública de Portugal.

Os suspeitos, um homem de 46 anos e uma mulher de 44, foram localizados em território português após terem os nomes incluídos na Difusão Vermelha da Interpol. As prisões preventivas foram cumpridas no dia 18 de junho.

O Golpe na Safra de Café

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Divino, o crime aconteceu durante a safra de 2024. O casal adquiriu grandes volumes de café de diversos produtores da região de Orizânia prometendo pagar os valores futuramente.

Após receber e comercializar o café, eles não repassaram o dinheiro às vítimas e fugiram do Brasil para Portugal. A estimativa inicial da polícia é de que o golpe tenha causado um prejuízo de pelo menos R$ 1 milhão aos cafeicultores da Zona da Mata.

Trabalho de Inteligência

A operação que localizou o casal dependeu de cruzamento de dados feitos pela equipe policial de Divino, com análise de documentos, levantamentos patrimoniais e rastreamento do fluxo migratório dos suspeitos.

Com as provas em mãos, a Justiça brasileira decretou a prisão preventiva do casal e autorizou o acionamento da cooperação internacional, culminando na captura dos investigados na Europa. Eles agora aguardam os trâmites jurídicos para a extradição ao Brasil.

Tags:

Casal | Extradição | Fraude | golpe | golpe do café | interpol | Minas Gerais | Operação Expresso Atlântico | polícia civil | Portugal | Produtores Rurais | Zona | Zona da Mata