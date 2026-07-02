Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Penal desarticulou nesta quinta-feira (2), um sofisticado esquema logístico para infiltrar celulares e drogas na Penitenciária Manoel Lisboa Júnior, unidade de segurança máxima em Muriaé. Uma mulher foi presa em flagrante.

O plano consistia em fixar os materiais ilícitos com o uso de ímãs no chassi e sob a carroceria de um caminhão. O veículo pertence a uma empresa parceira da unidade prisional na fabricação de aventais e tem fluxo rotineiro dentro do presídio. As investigações apontaram que os eletrônicos seriam retirados secretamente por detentos durante os trabalhos de descarga.

Flagrante na rua e fuga

A farsa começou a cair após um policial penal de folga notar um casal em atitude suspeita mexendo na parte inferior do caminhão, que estava estacionado no Bairro da Barra. Ele acionou o 190.

O homem conseguiu fugir correndo e já foi identificado pela PM. Ele tem ligação com facções criminosas, segundo a PM. Já a mulher foi contida no local até a chegada das viaturas.

Encontro de drogas em hotel

Com a mulher, os policiais encontraram a chave de um quarto de hotel no Centro da cidade, onde o casal estava hospedado desde o dia 30 de junho. Os militares encontraram no quarto uma barra de maconha, aparelhos celulares, carregadores, e fitas adesivas usadas para embalar a droga.

FOTO: Polícia Militar - Criminosos usavam imãs para facilitar a entrada dos aparelhos

Enquadramento na Nova Lei Anti-Facção

A Penitenciária de Muriaé é uma das seis unidades de segurança máxima de Minas Gerais, abrigando exclusivamente lideranças criminosas de alta periculosidade.

Por conta da estrutura e do apoio logístico destinado a subsidiar membros de organizações criminosas, o caso não foi registrado apenas como crime comum de ingresso de celular em presídio. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil tipificada no artigo 3º da nova lei anti-facção de 2026, que pune de forma autônoma quem promove ou presta apoio logístico e financeiro a facções estruturadas.

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