Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (29), no bairro São Cristóvão, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. A prisão ocorreu durante uma operação de rotina da Polícia Militar.

Segundo a corporação, o suspeito foi abordado após levantar suspeitas dos militares. Com ele, foram encontradas porções de maconha e haxixe. Como já existiam denúncias anteriores contra o homem, os policiais realizaram uma vistoria na casa dele.

No imóvel, a PM localizou uma estrutura de cultivo e armazenamento de entorpecentes e três pés de maconha além de uma balança de precisão. Todo o material foi apreendido, e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão.

FOTO: PMMG - Droga apreendida durante operação





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