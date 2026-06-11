Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos durante uma operação integrada realizada pelas polícias Militar, Civil e Penal nos bairros Granjaria e Colinas, em Cataguases nessa quarta-feira (10). A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a investigações de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes localizaram e apreenderam diversas porções de entorpecentes, armas de fogo, munições e materiais utilizados na comercialização de drogas.
Entre os materiais apreendidos estão 18 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e 16 porções de maconha. Os policiais também recolheram uma garrucha de dois canos sem identificação, uma carabina calibre .22, seis munições do mesmo calibre e duas munições calibre .38.
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Além disso, foram apreendidas quatro balanças de precisão, materiais utilizados para embalar entorpecentes e um caderno com anotações que, segundo as investigações, seriam relacionadas à atividade do tráfico de drogas.
Os dois suspeitos presos e os adolescentes apreendidos foram encaminhados às autoridades competentes para as providências cabíveis. Segundo as forças de segurança, a operação integra as ações de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na cidade.
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