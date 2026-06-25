Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas nesta quarta-feira (24), no bairro Santa Terezinha, em Muriaé. A prisão aconteceu na Rua Ponte Nova, após a Polícia Militar receber informações anônimas por meio do Disque Denúncia Unificado (DDU).

De acordo com o registro policial, as equipes realizaram um cerco do lado de fora do imóvel denunciado. Ao notar a presença dos militares, o suspeito tentou fugir, mas foi preso pelos policiais.

Durante as buscas dentro da residência, os militares localizaram drogas, dinheiro e celular. Foram apreendidos 213 buchas de maconha, 132 pedras de crack, 110 pinos de cocaína e R$ 2.579 em dinheiro além do aparelho celular

O rapaz e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

FOTO: Rádio Muriaé - Todas as drogas estavam em posso do rapaz de 21 anos

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