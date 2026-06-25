Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas nesta quarta-feira (24), no bairro Santa Terezinha, em Muriaé. A prisão aconteceu na Rua Ponte Nova, após a Polícia Militar receber informações anônimas por meio do Disque Denúncia Unificado (DDU).
De acordo com o registro policial, as equipes realizaram um cerco do lado de fora do imóvel denunciado. Ao notar a presença dos militares, o suspeito tentou fugir, mas foi preso pelos policiais.
Durante as buscas dentro da residência, os militares localizaram drogas, dinheiro e celular. Foram apreendidos 213 buchas de maconha, 132 pedras de crack, 110 pinos de cocaína e R$ 2.579 em dinheiro além do aparelho celular
Leia mais
Mulheres são presas com drogas e mais de 2 mil comprimidos de ecstasy em Juiz de Fora
Homem é morto a tiros durante evento de escola de samba em Além Paraíba
Polícia prende quatro pessoas em diferentes operações em Conselheiro Lafaiete
Foragido da justiça é preso com pistola 9 mm e drogas durante perseguição em Além Paraíba
Quatro adolescentes são apreendidos com armas e drogas após perseguição policial em Além Paraíba
O rapaz e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.
Tags:
cocaína | Crack | DDU | Drogas | Flagrante | Jovem | Maconha | Muriaé | Polícia | polícia civil | Polícia Militar | Preso | Prisão em Flagrante | santa terezinha | tráfico de drogas