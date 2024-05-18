Beleza e glamour na Parada Gay de Juiz de Fora Drags investem at? R$ 800 para fazer bonito na Parada Gay de Juiz de Fora

18/08/2007
O segredo ? ser aut?ntica e estar deslumbrante. Linda e elegante mostrando toda a beleza e criatividade nas fantasias. O resultado disso s?o muitos flashs e sucesso total na Parada Gay de Juiz de Fora. Quem estava com c?mera digital ou celular com fun??o foto, n?o deixou passar a oportunidade de tirar uma foto com essas beldades.

Aretuza (foto ao lado) n?o mostra o rosto. Toda de azul, com m?scara e um modelito especial ela veio de Belo Horizonte e investiu R$ 800 para abalar na Parada Gay. "Todos os anos venho de Drag, dessa vez quis inovar e fazer algo diferente. Vim assim, por causa do glamour de do evento", conta.

J? a juizforana, Jenifer Girom veio imponente com sua pr?pria fantasia. Ela apostou nos chifrinhos e capa estilo diabinha para fazer sucesso na Parada Gay (foto abaixo). "Tenho que vir maravilhosa sempre. Adoro fazer minhas roupas", destacou.

Vindos do Rio de Janeiro, Maur?cio Miranda e Thiago Souza j? se produzem no estilo do carnaval. "? a mesma fantasia que vamos usar no carnaval. A gente quer ficar bonito para a parada. N?s gastamos em m?dia R$ 350 em cada uma dessas fantasias", contam.

O modelito mais dark, preto com uma cruz no peito, ? de Euler Fernandez que veio de Belo Horizonte para aproveitar a Parada e Miss Gay. "Na roupa para noite gastei R$ 500, mas esta que voc? esta vendo foi eu mesmo que fiz, comprando uns materiais. Deve ter custado uns R$ 100. O que mais gosto nela s?o as botas e o toper", destaca.

As noivas n?o poderiam ficar de fora dessa festa. Fl?vio Augusto investiu R$ 200 no seu vestido. "Gosto muito de noiva, por isso que vim assim", explica. Junto com ele Welington Luiz conta que para ficar deslumbrante j? junta o material da roupa durante o ano. "Trabalho com carnaval e vou juntando pe?as at? fazer uma bela fantasia. O arranjo na cintura ? minha parte preferida", conta.

