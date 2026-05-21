Com a entrada do Sol em Gêmeos, o principal dos corpos celestes nas influências sobre o ser humano passa a ocupar, no Zodíaco, uma casa diferente em seu mapa pessoal. Nela, há elementos que ganham importância e destaque ao longo do período que se aproxima bastante do mês lunar.

Tais elementos representam áreas de sua vida que ganham maior significação nesta fase. Nossas previsões compreendem o mês astral que vai até 21 de junho.

Áries sob a regência do Sol em Gêmeos

Nesta fase em que o Sol transita pela terceira casa zodiacal, ganha destaque a sua capacidade cognitiva e dedutiva, sua inteligência prática e a aplicação dessa capacidade mental. Além disso, destaca-se a habilidade manual, estudos e tudo o que se relaciona à escrita e a atuação do nativo do signo. No campo físico a regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.

Touro sob a regência do Sol em Gêmeos

A segunda casa zodiacal regida agora pela Sol, governa as aptidões e a forma de ganhar a vida e obter dinheiro através do trabalho e do exercício profissional do taurino, em fase benéfica para as perspectivas financeiras, propriedades, o conforto pessoal e bens. É o mês da busca pela estabilidade material. Na saúde há que se cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição

Gêmeos sob a regência do Sol em sua primeira casa

O Sol governa em Gêmeos, a forma de ser e comportar, a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o meio-ambiente onde vive o nativo e o seu relacionamento com os mais velhos e experientes. É o período de destaque para o temperamento e as características mais marcantes da vida do nativo atuando sobre as artes e a versatilidade criativa. Na saúde rege o crânio e a face.

Câncer sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol rege a sua última casa do zodíaco, a décima segunda, que se relaciona à preparação para o renascimento anual em novo ciclo para o canceriano quando os nativos amealham forças para enfrentar os desafios futuros e os prepara para a explosão da força criadora do primeiro momento de suas vidas. Na saúde rege os membros inferiores, especialmente, os pés.

Leão sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol governa sua décima primeira casa zodiacal, a que põe o seu nativo do signo do Sol em contato com o seu próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade, amigos e bons augúrios para o trato com o dinheiro proveniente de seu próprio esforço e trabalho. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.

Virgem sob a regência do Sol em Gêmeos

A regência do Sol agora, para os nativos do signo da deusa Ceres se dará sobre posição social, honra e conceito públicos, reputação profissional, carreira e o exercício de quaisquer atividades que dêem poder, prestígio e conceito, os pais e os seus superiores e influencia os longos deslocamentos, as mudanças e viagens para locais distantes. No nosso corpo, governa os joelhos.

Libra sob a regência do Sol em Gêmeos

A regência do Sol sobre a nona casa zodiacal para os nativos do signo da Balança, destaca o lado espiritual da vida e da instrução dos nativos do signo do equilíbrio além de tudo o que se relaciona à universidade, ao ensino e à formação avançada, à pesquisa, as profissões e carreiras do Judiciário. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.

Escorpião sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol rege a oitava casa zodiacal para os nativos de Escorpião e trata dos que os antecederam, os ancestrais e aqueles que já nos deixaram, as dívidas com impostos, governo ou de atividade no serviço público, as mais fortes emoções, o sexo e a atração pelo oculto. No nosso corpo o Sol rege os órgãos da reprodução e que se relacionam ao sexo

Sagitário sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol rege a sétima casa zodiacal para os nativos do signo do Centauro e nela atua sobre a associação do nativo com outras pessoas, o afeto, o casamento e noivado, os sócios, parceiros e companheiros, o divórcio e ações legais vinculadas a ao relacionamento com as outras pessoas, atividades em público e na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.

Capricórnio sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol transita pela sua sexta casa Zodiacal para os nativos do signo da Cabra das Montanhas onde a influência solar se manifesta sobre o trabalho subordinado ou em chefia, o relacionamento com os que lhe são superiores, os alimentos e as roupas e o comércio desses objetos e bens. Na saúde governa, em nosso corpo, os intestinos.

Aquário sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol governa a quinta casa zodiacal para os nativos do signo e atua diretamente sobre os prazeres, divertimento, lazer e a distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida, as artes, o teatro e a diversão. O amor também é regido por esta casa que governa as mais diversas formas de especulação. Na saúde, rege o coração e as costas

Peixes sob a regência do Sol em Gêmeos

Com o Sol regendo a casa IV para os nativos do último signo as influências se darão sobre tudo que é ligado à vida em família e ao ambiente doméstico, as relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções. Há oposição e obstáculos no trabalho e profissão e destaque para agricultura, a terra e a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.

Este estudo é melhor detalhado na coletânea “Você e seu signo” com um volume para cada signo - de autoria de Max Klim, editada pela Editora Nova Era do Grupo Editorial Record

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