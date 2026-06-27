Com a posição da Lua em Sagitário o dia nos dará comportamento muito idealista, professoral e apegado à natureza, aos esportes e avessos à confusão e rejeição a tudo que nos pareça irrelevante ou dispensável.

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Tags:
astrologia | clima astral | Esportes | Horóscopo | idealismo | Lua em Sagitário | natureza | Otimismo


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