Com a posição da Lua em Sagitário o dia nos dará comportamento muito idealista, professoral e apegado à natureza, aos esportes e avessos à confusão e rejeição a tudo que nos pareça irrelevante ou dispensável.

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