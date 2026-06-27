Com a posição da Lua em Sagitário o dia nos dará comportamento muito idealista, professoral e apegado à natureza, aos esportes e avessos à confusão e rejeição a tudo que nos pareça irrelevante ou dispensável.
Leia mais
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
Tags:
astrologia | clima astral | Esportes | Horóscopo | idealismo | Lua em Sagitário | natureza | Otimismo