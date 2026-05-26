(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: os fatos ganharão proporção ampliada diante dos problemas de sua rotina. Interesses: boa influência aponta forte ânsia por liberdade no pensar e fazer o que irá mudar sua forma de agir no trabalho. Mas, seja prudente em seus gastos. Vida íntima e sentimentos: harmonia e carinho.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | AquaRio | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Rotina | Trabalho | zodíaco


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