(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: os fatos ganharão proporção ampliada diante dos problemas de sua rotina. Interesses: boa influência aponta forte ânsia por liberdade no pensar e fazer o que irá mudar sua forma de agir no trabalho. Mas, seja prudente em seus gastos. Vida íntima e sentimentos: harmonia e carinho.

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