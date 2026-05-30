(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: no passar das horas os bons aspectos em seu signo o farão agir com empenho nas demandas e pedidos. Hoje você terá apoio e ajuda muito importantes. Interesses: no campo material atente bem às próprias necessidades. Vida íntima e sentimentos: quadro de lembranças e fortes emoções.

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O mês de Aquário para todos os signos

Tags:
Amor | AquaRio | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | signo de Aquário | vida íntima


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