(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: no passar das horas os bons aspectos em seu signo o farão agir com empenho nas demandas e pedidos. Hoje você terá apoio e ajuda muito importantes. Interesses: no campo material atente bem às próprias necessidades. Vida íntima e sentimentos: quadro de lembranças e fortes emoções.
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O mês de Aquário para todos os signos
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