(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: decisão acertada diante dos desafios de rotina lhe propiciará oportuna e proveitosa tomada de decisão no trato social. Interesses: o dia amplia um quadro de indicações favoráveis nas finanças com realista controle de gastos. Vida íntima e sentimentos: harmonia e boa convivência.

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