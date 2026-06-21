(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Destaque: o Sol começa em seu signo ciclo de destaque para os assuntos da 6ª casa zodiacal, campo da que rege a saúde e trabalho, hábitos, emprego e serviço que se presta aos outros. A semana: tenha cuidado com palavras e críticas e supere divergência com os íntimos. Benefício no trabalho.

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