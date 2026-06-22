(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: os aspectos para o seu signo apontam condução tranquila de seu cotidiano em dia que molda posição benéfica para suas atividades. Interesses: quadro de estabilidade em sua rotina com o trabalho e na lida das finanças. Vida íntima e sentimentos: bons momentos e terna lembrança.

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