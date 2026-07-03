(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você terá, por suas ações, condições de alterar a rotina de seu dia fazendo-o mais ao seu feitio e gosto. Interesses: procure agir com firmeza e não se descuide das exigências de trabalho e nas suas finanças. Vida íntima e sentimentos: faça com que seus atos reflitam bom ânimo.

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