(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: com posições instáveis os seus planos são alterados e só terão êxito se fundados em perseverança. Interesses: momento importante para sua lida financeira e profissional com positiva mudança nos encargos e nova ocupação no seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: emoções contidas.

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Previsão para signo de Aquário em 2008

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