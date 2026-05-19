(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você será beneficiado com o destaque e importância para assuntos ligados a amizades com mudança de rumo no cotidiano. Interesses: hoje prevalece indicação de bons acontecimentos no campo material. Vida íntima e sentimentos: mostre reconhecimento pelos pequenos gestos de carinho.
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