(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: para evitar dilema ou dúvida procure ser franco nas suas relações Interesses: você terá hoje forte e positiva influência com quadro que o capacitará a bem tratar assunto ligado a bancos, dinheiro e trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia em que a carência dominará suas atitudes.

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