(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: momento propício para ampliar seus relacionamentos. Surpresa interessante na lida social. Interesses: as indicações para seu fim de semana mostram quadro benéfico no controle de seu dinheiro e valores e guardados. Vida íntima e sentimentos: sábado que aponta bom momento no amor.

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