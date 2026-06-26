(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: sua satisfação vai interferir na rotina trazendo autoconfiança e segurança com os seus problemas. Interesses: o momento será positivo por revelar vantagens nas finanças. Tarefas de trabalho beneficiadas. Vida íntima e sentimentos: procure atender pedidos de pessoas mais íntimas.

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