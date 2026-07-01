(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: com influência forte e positiva você terá momentos de boas realizações. Interesses: quadro regular em relação às finanças. Por isso, procure manter um comportamento mais equilibrado na lida com novos desafios de trabalho ou profissão. Vida íntima e sentimentos: realização afetiva.

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